Çukurca'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'ya yönilek yapılan operasyonda, haklarında yakalanma kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamda şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahsın ilimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyüne geleceğine dair bilgi edinildi. Bunun üzerine, 30.03.2017 günü saat 09.00 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyünde yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

DHA