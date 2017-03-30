Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hakkari Haberi: Çukurca'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Çukurca'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
16:0830 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Çukurca'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
Çukurca'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'ya yönilek yapılan operasyonda, haklarında yakalanma kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamda şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahsın ilimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyüne geleceğine dair bilgi edinildi. Bunun üzerine, 30.03.2017 günü saat 09.00 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyünde yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."            

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar