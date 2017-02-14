Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hakkari Haberi: Çukurca'da PKK'ya ait doçka mühimmatı ele geçirildi

Çukurca'da PKK'ya ait doçka mühimmatı ele geçirildi
20:1314 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Çukurca'da PKK'ya ait doçka mühimmatı ele geçirildi
Çukurca'da PKK'ya ait doçka mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi'nde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK törör örgütüne ait 152 adet doçka makinalalı tüfek mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14.02.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Kazan Vadisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmat olduğu değerlendirilmiş, yapılan operasyon neticesinde 14,5 mm çapında 152 adet doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar