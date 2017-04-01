Çukurova'daki bereketli topraklarda 'ihtisaslı' dönem başlıyor

ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, kentte 3 bin 200 dönümlük alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile katma değeri yüksek üretim yapılacağını, tarımsal ürün ihracatının da artacağını söyledi.

ATO Başkanı Atila Menevşe, kent ekonomisinde tarımsal üretim ve ihracat payının arttırılması için ATO tarafından 2015'te çalışmaları başlatılan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. ATO Başkanı Menevşe, "Kurulması beklenen bölge için en uygun yerin, Karataş İlçesi'ne bağlı Bebeli Mahallesi'ndeki 3 bin 200 dönümlük hazine arazisi olduğu konusunda fikir birliğine varılarak en önemli sorun çözülmüş oldu" dedi.

TALEPLER TOPLANDI

Yer seçiminin Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'in desteğiyle yapıldığını aktaran Atila Menevşe, "Projemizin hayata geçiyor olması motivasyonumuzu en üst seviyeye taşıdı. Bu gelişmenin ardından projede yer almak isteyen girişimcilerimizle bir araya geldik ve bölgede kullanmak istedikleri alan konusunda taleplerini topladık" diye konuştu.

2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Söz konusu proje ile birlikte bereketli topraklarda katma değeri yüksek üretime geçileceğini anlatan Menevşe, şunları kaydetti:

"Çünkü, 10, 25 ve 50'şer dönümlük parsellenecek alanlarda seracılık yapılacak, ürünler bünyesindeki depolama alanında bekletilebilecek ya da tamamlanması halinde 48 kilometre uzaklıktaki Çukurova Havalimanı'ndan aynı gün dünyanın değişik ülkelerine gönderilebilecek. Bunun yanında en önemi sorunumuz konumundaki istihdama da ilk etapta yaklaşık 2 bin kişilik katkı sunacak. Başvuru işlemleri süren Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını da en kısa sürede açıklayacağız."

DHA