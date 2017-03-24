Cuma namazında baygınlık geçirdi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ’de Bürüngüz Camisi’ne cuma namazı kılmak için gelen 88 yaşındaki Hasan Selçuk, namaz sırasında bayıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Camisi’ne cuma namazı kılmaya gelen Hasan Selçuk, iddiaya göre namaz sırasında bayıldı. Cemaat ve cami görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi. Kısa süre sonra sağlık görevlileri camiye gelerek Hasan Selçuk'a müdahale etti. Cami içinde serum bağlanan ve ilk müdahalesi yapılan Selçuk’un yakınlarına telefonla haber verildi. Sağlık görevlilerinden ayakkabı ve bastonunu isteyen Selçuk, daha sonra camiden çıkartılarak ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hasan Selçuk’un, şeker hastası olduğu ve şekerinin yapılan muayenede düşük çıktığı, bu nedenle baygınlık geçirdiği ifade edildi.

DHA