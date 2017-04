Cumhurbaşkanı Akıncı: “Yeni başlangıcı, önümüzdeki gelişmeler mümkün kılacak” (2)

Brüksel’de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Akıncı-Guterres, görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede bir açıklama yapılmazken, görüşme sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa akıncı görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerin yeniden başlaması noktasındaki Kıbrıs Türk pozisyonunun çok iyi bilindiğini, önümüzdeki günlerdeki gelişmelerin 11 Nisan’da müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılmasını beklediklerini söyledi. Akıncı BM Genel Sekreteri António Guterres, müzakere sürecine ilgisini sürdüğünü, Guterres’in Cenevre Konferansı’nda da çok yararlı katkılarını gördüklerini belirtti. Genel Sekreter’in bu ilgi ve katkısının bundan böyle de devam edeceğinin anlaşıldığını anlatan Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü: “Görüşmemiz esnasında, Cenevre’den buyana meydana gelen gelişmeleri kendisine Kıbrıs Türk tarafı olarak aktarma fırsatı bulduk. Çeşitli yönleriyle, ayrıntılarıyla kendilerini, kendi düşüncelerimiz ve pozisyonlarımız hakkında aydınlattık. Bir kez daha Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitlik içinde yaşanacak her iki tarafın da kaygılarına yanıt veren her iki toplumun da eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir çözüme olan bağlılığımızı ve kararlılığımızı yeniden teyit etme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu görüşmenin çok yararlı ve verimli geçtiğini bir kere daha belirtmek isterim.”

“Pozisyonumuz biliniyor”

Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak, müzakerelere her iki tarafça da uygun tarih olarak görünen 11 Nisan Salı günü başlayamaya hazır olduklarının altını çizdi. Akıncı “Bu konudaki pozisyonumuz çok iyi biliniyor. Defalarca açıklanmıştır. Bunları yeniden tekrarlamaya gerek yoktur. Ortak anlayışımız odur ki önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır. Umarım bu yeni başlangıç tüm Kıbrıs için, bölge için ve tüm ilgili taraflar için hayırlı sonuçlar doğursun” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Brüksel temaslarını tamamlamasının ardından bu gece İstanbul’a geçecek.

Görüntü Dökümü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Görüşme sonrası Akıncı’nın açıklamaları

DHA