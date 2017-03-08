Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ayşen Gürcan: Kadın olarak hayata bir tık eksiden başlıyoruz (2)

MAKÜ'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kadının Toplumdaki Yeri' konulu söyleşiye katıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlilerinin müzik dinletisinin ardından MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle moderatörlüğündeki söyleşide konuşan Gürcan, "Kadınların hangi topluma bakarsanız bakın, bulundukları konum hiçbir zaman erkeklerin önüne geçememiş ya da toplumun saygın kurumları tarafından takdir edilecek bir durumda değil. Bu batı toplumları için de geçerli" dedi.

'EN HUZURLU EV, EĞİTİMLİ ERKEĞİN EVİYDİ'

2006 yılında 12 bin 280 hanede, 18 yaş üstü 24 bin 647 kişiyle araştırma yapıldığını anlatan Gürcan, "Şöyle bir çalışma yaptık. Eğitim düzeyi yüksek ve düşük olmak üzere, hiç okula gitmemiş erkek ve kadınların haneleri, lise ve üniversite okumuş erkek ve kadınların hanelerinin dörtlü karşılaştırmasını yaptık. Hangisi sizce daha mutlu bir evlilik yapmıştır. Genellikle hep kadını eğitmekten bahsedilir. Benim araştırmamda çıkan sonuç; en huzurlu ev, eğitimli erkeğin eviydi. En sorunlu ev de eğitimsiz erkeğin eviydi. Yani huzuru getiren şahıs, cins varsa bu kadın değil, erkek. Bizim araştırmamızda bu çıktı" diye konuştu.

Söyleşi sonrasında Burdurlu şehit ailelerine, Ayşen Gürcan ve protokol üyeleri tarafından çiçek verildi.

DHA