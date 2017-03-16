Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Kurulmak istenen sistem geleceğin sistemi

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı İlnur Çevik, "Bugün kurulmak istenen sistem geleceğin sistemidir. Türkiye'nin aydınlık ufuklar dediğimiz oluşturulacak olan sistemdir" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik'in konuşmacı olarak katıldığı 'Türkiye İstikrarlı Yürüyor' konulu konferans düzenlendi. CÜ Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Sivas Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik, CÜ Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve 16 Nisan'da yapılacak referandumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Türkiye'nin 15 senede bir istikrarı tek parti yönetimi ile bulduğunu belirterek, "O iktidar Tükiye'yi bu güne kadar bazıları kabul etmeyebilir ama başarı ile buraya getirdi. Şimdi sistemin yürümediğini görüyoruz. Ben çok hükümetler gördüm. Bugün Türkiye'de istikrar istiyoruz dediğimizde bu istikrarı biz kendimiz için istemiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan da bu istikrarı kendisi için istemiyor. Bu istikrarın devamını siz gençlerimiz için istiyoruz. Bugün kurulmak istenen sistem geleceğin sistemidir. Türkiye'nin aydınlık ufuklar dediğimiz oluşturulacak olan sistemdir. Türkiye'de son zamanlarda bizi durduran bir bürokratik sistem var. Bu her yerde kendini gösteriyor. Şu anki sistemde cumhurbaşkanını hiçbir şekilde mahkemeye götüremezsiniz. Bir tek vatana ihanet suçundan yargılanabiliyor ve nasıl ceza alacağı da bilinmiyor. Sayın cumhurbaşkanımız sistemin değişmesi gerektiğini söyledi. Yeni sistemde cumhurbaşkanı halka ve meclise hesap verecek, yetkileri sınırsız olmadığı gibi sorumlulukları olacak. Yani şu anki cumhurbaşkanının tersi olacak. Yeni sistemde Türkiye'de reformlar süratli bir şekilde, birtakım kararnameler ya da meclisimizin çıkardığı kanunlarla olacak. Bundan sonra meclis kanun yapan bir meclis olacak. Bundan sonra yargı daha bağımsız bir yargı olacak" dedi.

"HOLLANDA SEÇİM KAMPANYASINI TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI İLE YAPTI"

Hollanda'da yapılan seçimleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın Hollanda'dan sınır dışı edilmesini değerlendiren Çevik şöyle dedi:

"Hollanda maalesef seçim kampanyasını Hollandalı liderler Türkiye düşmanlığında yarış üzerine kurdular. Kendi ülkelerinde hizmet anlamında değil de Türkiye'ye nasıl düşmanlık ederiz ve kim daha fazla düşmanlık ederse o kadar oy alır zihniyetiyle yaptılar. Keşke bunu yapmasalardı. Hollanda'da şu anki hükümet ve diğer parti yapılan kamuoyu yoklamalarında başa baş gösteriyordu. Demek ki o gece Hollanda'nın yaptığı rezillikler Hollandalılar'ın çok hoşuna gitmiş ki aşırı sağ oyları şu anki iktidar partisine yöneldi. Bunu marifet sayıyorlarsa eğer çok yazık onlar için. İktidar partisine oy verenlerin yüzde 34'ü diyorlar ki 'O gece ki Türklere yapılan performans beni iktidar partisine oy vermeme ikna etti' bu onlar için acı bir tablodur."

DHA