Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: CHP neden karşı çıkıyor çözmekte zorlanıyorum

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı İhsan Şener, "CHP, Türkiye'ye hizmeti hızlandıracak olan sistem değişikliğine, iki başlılığı ortadan kaldıracak olan sistem değişikliğine neden karşı çıkar çözmekte zorlanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Yeni Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu toplantıda konuştu. Yeni sistemde Meclis'in olmayacağına ilişkin kara propaganda yapılacağını söyleyen Şener, "Sadece yürütme milletin kendisi tarafından seçildiği için Meclis'e gensoru verme yetkisi kaldırılıyor. Bunun dışında meclisin denetimi aynen devam ediyor. Soruşturma önergeleri, araştırma önergeleri, genel görüşme önergeleri, soru önergeleri bunların tamamı devam ediyor ve zamana bağlanıyor" dedi. Mevcut sistemde TBMM'nin hızlı çalışmadığını savunan Şener, "Ak Parti’nin çoğunluğu olmasına rağmen bu hususta Meclis'te çok ciddi neticeler alamadık. Meclis hızlı çalışamadı. Çünkü meclisin içinden çıkmış bir hükümet var, hükümetin getirdiği kanunlar doğal olarak kanun tasarıları var, bunlarla meşgul olması lazım. Sanki meclis hükümetin noteri gibi çalışıyor şu anda" dedi.

16 Nisan'daki halk oylamasına karşı çıkanlara işaret eden Şener, şöyle konuştu:

"Krizlerden nemalanan siyasi oluşumlar buna karşı çıkıyor. FETÖ terör gurubu karşı çıkıyor. PKK karşı çıkıyor. HDP karşı çıkıyor. Her ihtilali yapmaya hazırlık yapan ve ihtilalden sonra kendisine hükümet etme yetkisi verilen CHP karşı çıkıyor. İktidar umudu olmayan marjinal olan guruplar buna karşı çıkıyor, bunu anlayabiliriz. Ama CHP, bu cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün kurduğu bir parti. Bu partinin bu gurupların arkasına takılarak, bu yeni Türkiye'ye hizmeti hızlandıracak olan sistem değişikliğine, iki başlılığı ortadan kaldıracak olan sistem değişikliğine neden karşı çıkar çözmekte zorlanıyorum."

DHA