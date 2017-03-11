Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: Evet kazanırsa, siyasal vesayet 17 Nisan'da son bulacak

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı İhsan Şener, 16 Nisan'daki referandumda 'Evet' çıkması halinde siyasal vesayetin son bulacağını söyledi.

Denizli'de HAK-İŞ'e bağlı Öz Finans Sendikası Varlık Fonu' 16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili toplantı düzenledi. Toplantıya AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Öz Finans Sendikası Ahmet Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve sendika üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Türkiye'de yapılan anayasal düzenlemeleri aktardı, anayasa değişiklik teklifindeki 18 madde hakkında bilgi verdi. Referandumda hayır diyenlerin neden karşı çıktıklarını bildiklerini vurgulayan Şener, "Buna neden karşı çıkıyorlar. Çünkü krizden besleniyorlar. Kamuoyunda ideolojiler üzerinden tartışarak müthiş bir kara propaganda yapıyorlar" dedi.

Anayasa değişikliği sağlanırsa koalisyon hükümeti ihtimalinin ortadan kalkacağını ifade eden Şener, "Parlamenter sistemlerle yeni sistem arasındaki farklardan biri de koalisyon hükümeti kurulma olasılığının sıfır olması. Mevcut sistemde yürütme çift başlı durumda. Yemi sistemle Sezer ve Ecevit kavgası gibi kriz kavgaları sona erecek. Türkiye'de eğer evet kazanırsa, siyasal vesayet 17 Nisan'da son bulacak" diye konuştu.

Diktatörlük ve tek adamlık söylemleriyle kara propaganda yapıldığını belirten Şener, "Diktatörlük üçüncü dünya ülkeleri için geçerli. Bizde belirli kurallar var. Seçimlerin ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı gibi. İsterse siz dünyanın en iyi lideri olun, bu ülkeyi 10 yıl yönetebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Öz Finans Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ise varlık fonu hakkında gaddarca yorumlar yapıldığını, belirterek, "2002 yılında alınan tedbirlerle bankacılık sistemi güçlendi. Anayasa fırlatılması ülkenin 50 milyar dolarını götürdü" dedi.

DHA