Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı'ndan rektör atamalarına yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi : ' Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan UZUN'u, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk COŞKUN'u, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin BAĞ'ı, atamışlardır.'

DHA