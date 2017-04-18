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Bayburt Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

23:5118 Nisan 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı'ndan rektör atamalarına yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi : ' Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan UZUN'u, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk COŞKUN'u, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin BAĞ'ı, atamışlardır.'  

 

DHA

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