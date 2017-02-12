Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Sakhir Sarayı’nda

Resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile Sakhir Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Al Halife tarafından Sakhir Sarayı bahçesinde düzenlenen resmî törenle karşılandı.

Her iki ülkenin millî marşlarının çalındığı ve tören kıtasının selamlandığı karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı Al Halife, baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Sakhir Sarayı’na geçti.

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DHA