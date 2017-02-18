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Elazığ Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
12:0818 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere uçakla Elazığ'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Ana uçağı bugün saat 11.50'de Elazığ Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı burada Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından toplu açılış töreninin yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçecek.

DHA

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