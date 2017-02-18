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Elazığ Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da (2)
13:4018 Şubat 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da (2)

HALKI SELAMLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Havalimanı'nda karşılanmasının ardından otobüsle törenin yapılacağı alana doğru hareket etti. Erdoğan'ın konvoyuna geçiş güzergahı boyunca havadan helikopterler de eşlik etti. Otobüsle miting alanına doğru hareket eden Erdoğan, yolda vatandaşların toplandığı noktalarda durup, halkı selamladı. Yol boyunca sık sık konvoyu durduran Erdoğan, kendisini karşılamak üzere yola çıkan çocuklara satranç takımı dağıttı. Erdoğan'ın konvoyu daha sonra miting alanına gitti.

DHA

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