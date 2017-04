Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Evet' çıkması halinde partili cumhurbaşkanlığı dönemi başlayabilir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "16 Nisan'da yapılacak seçim, arkasından cumhurbaşkanlığı seçimini getirmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kasım 2019'da olacak. 'Evet' çıkması halinde, partili cumhurbaşkanlığı dönemi başlayabilir. Buna, mani bir hal yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım; bakanlıklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, vakıflarla kurum ve kuruluşlar tarafından tamamlanan toplam 193 projenin açılış törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Hipodrom Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, Ankara'nın 15 Temmuz akşamı büyük bir kahramanlık gösterdiğini söyledi. Ankaralıların darbe girişimi gecesi bir destan yazdığını belirten Yıldırım, "15 Temmuz gecesinde, Ankara ile bir kez daha gurur duyduk. 15 Temmuz'da darbeciler, büyük bir direnişle karşılaştı. Ankaralılar; Meclis'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Genelkurmay Başkanlığı'nı korudu. Ankaralılar, can verdiler; ama teröristlerin başkenti işgal etmesine izin vermediler. Ankara, 15 Temmuz'da içimizdeki düşmanı durdurdu. Ankara, 23 Nisan 1920'de tarihin akışını değiştirdi. Ankara, 29 Ekim 1923'te tarih sahnesinde ben de varım, dedi. Ankara, 15 Temmuz 2016'da ya istiklal ya ölüm, dedi" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: 16 NİSAN'DA 27 MAYIS PARANTEZİNİ KAPATMAYA HAZIR MI ANKARA

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Şimdi önemli bir tarihe daha yaklaşıyoruz. Şurada 2 haftamız var. 16 Nisan'da inşallah sandığa gideceğiz. Türkiye'nin geleceği, istikrarı adına yeni bir karar vereceğiz. Ankara, bir kez daha tarih yazmaya hazır mısın Ankara, istiklal ve istikbal için 'evet' demeye var mısın Ankara işte bu muhteşem tabloyla üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağını gösteriyor. Ankara, bir kez daha destan yazacak. 27 Mayıs 1960'ta, Ankara'da talihsiz bir gün yaşandı. Adnan Menderes, darbeyle iş başından indirildi. Milletin seçtiği hükümet, zorbalıkla devrildi. Merhum Menderes'i ve iki bakanını dar ağacına çektiler. 16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini kapatmaya hazır mı Ankara Karar, sadece size ait olacak. Söz de yetki de size ait olacak" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MENDERES'İ DAR AĞACINA ÇEKENLERİN ARKASINDA DURANLAR DA 'HAYIR' DİYENLERDİ

Toplu açılışların yapıldığı Hipodrom Halk Buluşması'nda başkentlilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan günü yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin yürütülen 'evet' ve 'hayır' kampanyalarına değindi. Aşık Veysel'in Ankara'da yaşadığı bir olayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Ankara, şu anda anayasa değişikliğine karşı 'hayır' kampanyası yapan ama 'evet' denmesi için ne gerekiyorsa onu söyleyen birisi var ya işte o zatın partisinin, tek parti olarak bu ülkeyi yönettiği dönemde maalesef millete tepeden bakan ve milleti hor gören bir anlayışın hakimiyetine girmiştir. Milletin karargahı olması gereken Ankara, bu faşist ve baskıcı anlayışın istilasına uğramıştır. Bir vesileyle Ankara'ya gelen Aşık Veysel, kılığından kıyafetinden dolayı Ulus'a sokulmamıştır. Bugünkü 'hayır' diyen zihniyet, Aşık Veysel'i Ulus'a sokmayan zihniyettir. Bugün Ankara'nın tüm kurumlarında, tüm mahallelerinde dün o caddelere sokulmayan insanlar var ya işte onlar ve onların çocukları, torunları yaşıyor. İşte onlar 'evet' diyenler. Rahmetli Menderes'i sadece milletin bu isyanına kulak verdiği için dar ağacına çıkardılar. Ona sessiz kalanlar, dar ağacına çekenlerin arkasında duranlar da 'hayır' diyenlerdi. 1960 darbesinden beri Türkiye, demokrasi ve kalkınma yolunda ne zaman ileriye doğru adımlar atmışsa hep aynı şey olmuştur. Birtakım eller hemen devreye girmiş, darbelerle muhtıralarla koalisyonların sebep olduğu siyasi ve ekonomik krizlerle ülkemiz hep geriye itilmiştir"

"AVRUPA'YA GELEN SİYASETÇİLERİMİZİN ÖNÜNÜ KESMEKLE 16 NİSAN'I DÖNDÜREMEYECEKSİNİZ"

Önceki gün açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren Erdoğan, "Bazıları bu rakamı küçümsemeye kalkabilir. Aynı dönemde AB'nin ortalama büyüme rakamı yüzde 1,5. OECD ülkelerinin ortalama büyüme rakamı 1,7. Bize tabi ki 2,9 yetersiz geliyor. Fırça attığım kredi derecelendirme kuruluşları var ya onların değerlendirmelerinin bir puan üzerinde çıktığını belirtelim. Bu demektir ki yine ters köşe oldular. Bu millet penaltıyı iyi atar. Öyle kahve köşelerinde 'hayır' kampanyaları yapmakla benim bu milletimi aldatamayacaksınız. Avrupa'ya gelen siyasetçilerimizin önünü kesmekle 16 Nisan'ı döndüremeyeceksiniz. İnşallah 16 Nisan'da Avrupa'nın liderlerine, bir kısmı hariç, gereken dersi vermeye var mıyız" diye konuştu.

"ANA MUHALEFETİN 'SİSTEM DEĞİŞMEZSE BİR ŞEY OLMAZ' DEMESİNE BAKMAYIN"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün hepsini de saygıyla andığımız Özal'dan Demirel'e Erbakan'dan Türkeş'e Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderler tecrübeleri sonunda hep aynı noktada buluşmuşlardır. Nedir o Başkanlık sistemi; ama bir türlü adım atılamamıştır. İktidara geldiğimizden beri içimizde ukde olmasına rağmen gereken mesafeyi kat edemedik. Karşımıza sürekli, çeşitli engeller çıkartıldı. Ana muhalefetin bugün 'Sistem değişmezse bir şey olmaz, herkes işine devam eder' demesine bakmayın. Her konuda olduğu gibi bu hususta da yalan söylüyor" dedi.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN BU TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Evlerin altında adeta suni şehirler hazırladılar; ama şu anda o açtıkları çukurlara gömülüyorlar. Bedeli ne olursa olsun, bu terörü bitireceğiz. İnşallah 16 Nisan, bunun müjdecisi olacaktır. 16 Nisan, tüm kriz tüccarlarına verilecek tarihi bir cevap olacaktır. Ankara, 16 Nisan'da darbecilere bir daha meydanı bırakmamak için 'evet' diyor mu Ankara, FETÖ ihanet çetesini bu ülkeye zarar veremeyecek hale getirmek için 'evet' diyor mu" açıklamasında bulundu.

'İDAM İSTERİZ' SLOGANLARINA YANIT: ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİNİN AF YETKİSİNİ KENDİMİZDE BULAMAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında yükselen 'İdam isteriz' sloganlarına ise şöyle karşılık verdi: "İdam konusundaki kararım bellidir. 16 Nisan'dan sonra bu konu, parlamentoya gelir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisi de olumlu baktığını söylüyor. İnşallah tekrar terse dönmez. Sayın Bahçeli, öyle diyor. Sayın Yıldırım'ın zaten kararını biliyorum. Parlamentodan geçip, bana geldiğinde ben de bu kararı onaylarım. Çünkü şehitlerimizin katillerinin af yetkisini biz kendimizde bulamayız. Böyle bir yetkimiz yok"

"BE DANGALAKLAR; ERDOĞAN, SİZİN DEMENİZLE Mİ ÖLECEK"

Türk milletinin 16 Nisan'da Batı'nın liderlerine en büyük dersi vereceğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Şu anda her taraftan üzerimize gelenler var ya işte onların tüm derdi, sizlerin teslim olmak yerine direnmeniz ve zafere ulaşmış olmanızdır. Ondan dolayı çıldırıyorlar, kuduruyorlar. Siz onların tüm hesaplarını, planlarını, beklentilerini yerle yeksan ettiniz. İsviçre Parlamentosu'nun önünde büyük bir pankart. Benim resmim ve benim şakağıma dayanmış bir silah. Ne diyor 'Erdoğan'ı öldürün'. Be dangalaklar; Erdoğan, sizin demenizle mi ölecek Biz bu yola kefenimizi giyerek, çıktık. Rabb'imin takdiri neyse o olacak. Ne bir an ileri ne bir an geri. Onu değiştiremezsiniz. Siz; o sokaklarda sosyalist partinizi, PKK'lıları, sol terör örgütlerini dolaştırarak, kendi polislerinizle onları koruma altına alarak, Türkiye'nin şanından, izzetinden bir şeyleri söküp alacağınızı mı zannediyorsunuz 16 Nisan geliyor. Türk milleti, 80 milyon, inşallah bütün bu Batı'nın liderlerine en büyük dersi verecek"

"AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM; OLAY, HAÇLI İTTİFAKIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "AB ile ilgili bazı şeyler söylüyordum, haklılığım çıktı. Gittiler, Vatikan'da tüm AB üyesi ülkelerin liderleri kuzu kuzu orada oturdular ve Papa'yı dinlediler. AB'ye, Türkiye'yi 54 yıldır niye almıyorlar anladınız mı Olay, tamamiyle açık ve net söylüyorum; haçlı ittifakıdır. 16 Nisan, aynı zamanda bu kararı değerlendirme günü olacaktır. 14 senedir bunlarla masaya oturduk, konuştuk. Yalan üstüne yalan söylediler ve hala yalan söylemeye devam ediyorlar"

"'EVET' DİYEN NE KADAR SAYGINSA 'HAYIR' DİYEN DE O KADAR SAYGINDIR"

'Hayır' kampanyası üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bu Kılıçdaroğlu, çıkmış diyor ki 'Hayır diyenler teröristtir' diyormuşuz. Kılıçdaroğlu, yine yalan söylüyorsun. Biz, demokrasiye öylesine inanmışız ki öylesine bağlı olmuşuz ki milletin iradesi bizim için en saygın tepe noktadır. 'Evet' diyen ne kadar saygınsa 'Hayır' diyen de o kadar saygındır. Ancak bizim 'Evet'i anlatırken, bir uyarı görevimiz var. Kim 'Hayır' diyor. Kandil, bölücü başı, Pensilvanya, AB'de bir kısım liderler 'Hayır' diyor mu Düşünün Avrupalı liderler 'hayır' kampanyası yapıyor Avrupa'da. Türkiye'den baro başkanı, Avrupa'ya gidip, kampanya yapıyor. Bütün bunlar 'hayır' derken, biz milletimize bir şey hatırlatıyoruz. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Şimdi anladın mı Kılıçdaroğlu, ne söylemek istediğimi" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: 'FESİH' SÖZ KONUSU DEĞİL, ÇIK BUNU İSPAT ET

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir radyo programındaki açıklamasını dinleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 'fesih yetkisi' ile ilgili ispat isteyerek, şunları söyledi: "İki başlılık olmasın, diye artık başbakan olmayacak. Birleşiyor, sadece cumhurbaşkanı olacak. Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı, Meclis'i feshedilecek' diyor. Böyle bir şey yok. Çık bunu ispat et. Fesih, diye bir şey söz konusu değil. Biz Meclis'i daha da güçlendiriyoruz. Yalan konuşma. Cumhurbaşkanı veya Meclis, seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa bu aynı anda ikisinin de seçimini getirir. Yani bu kararı almak da kolay değildir. Bu değişikliğe karşı çıkanların söylediklerinin hepsi yalan, yalan, yalan. Anayasanın vermediği bir yetkiyi cumhurbaşkanı kullanamaz. 16 Nisan'da yapılacak seçim, arkasından cumhurbaşkanlığı seçimini getirmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi Kasım 2019'da olacak. 'Evet' çıkması halinde partili cumhurbaşkanlığı dönemi başlayabilir. Buna mani bir hal yok"

