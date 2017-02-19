Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gaziantep Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te
13:2919 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere Gaziantep'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte 'Ana' uçağıyla öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'nda Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Veysi Kaynak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin  ve kent protokolü tarafından karşılandı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı, helikopterin de havadan önlem aldığı karşılamada tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepsporlu oyuncularla birlikte apronda çektirdi. Uzun araç konvoyu ile kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunanları otobüsten selamlayıp çocuklara satranç takımı hediye etti.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar