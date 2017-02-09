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Ankara Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin telefonla görüştü
19:019 Şubat 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin telefonla görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bugün telefonla görüştü . Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından görüşmede, uluslararası terörle mücadele ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı açıklandı. Rusya Başkanı Putin'in El Bab'da kaza neticesinde hayatlarını kaybeden askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiği bildirildi. Görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Suriye sorununa çözüm amacıyla başlatılan Astana sürecine de değinildiği ifade edildi. İki liderin, Mart ayında Rusya'da gercekleştirilecek olan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin hazırlıklarına ve güncel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

 

DHA

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