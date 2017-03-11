Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği 6.Toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova'dan beraberindeki heyetle İstanbul'a döndü.

Rusya Federasyonu Devlet başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarını tamamlayarak Özel uçak “TC-TUR" ile saat 00.05'te Moskova'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı devlet konukevinden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Makam aracına binerek Havalimanı'ndan ayrılan Erdoğan, Tarabya Köşkü'ne geçti.



DHA