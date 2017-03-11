Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
01:0811 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği 6.Toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova'dan beraberindeki heyetle İstanbul'a döndü.

Rusya Federasyonu Devlet başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarını tamamlayarak Özel uçak “TC-TUR" ile saat 00.05'te Moskova'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı devlet konukevinden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Makam aracına binerek Havalimanı'ndan ayrılan Erdoğan, Tarabya Köşkü'ne geçti.

 

DHA

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar