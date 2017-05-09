Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak TC-TUR ile saat 08.40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan beraberindeki heyetle Kuveyt'e gitti. Erdoğan, bir Türk firmasının tek başına yurtdışında kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılacak. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'la başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirecek olan Erdoğan, Kuveyt'le ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınacak.

DHA