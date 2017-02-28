Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
23:2328 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’i kabul etti.

Başbakanlık Konutu’nda gerçekleşen görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’e eşi Gülsüm Navaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği akşam yemeğine iştirak etti.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar