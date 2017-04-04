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Ankara Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

14:464 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg'da dün metroda meydana gelen terör saldırısından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, Putin'in şahsında tüm Rus halkına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme vesilesiyle bu sabah İdlib'te sivillere yönelik bir saldırıda kimyasal silah kullanıldığına da değindi. Bu tür insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların Astana süreci kapsamındaki tüm emekleri heba etme riski taşıdığına da dikkati çekti. Terörle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirmenin önemine işaret eden iki lider, Suriye'de kırılgan ateşkesin sürmesi için ortak çaba harcamanın gerekliliğini de vurguladı.

DHA

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