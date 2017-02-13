Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'a indi (2)

Bahreyn’deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri resmî ziyaretinin ikinci durağı Suudi Arabistan’a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Riyad’a ulaştı.

Riyad Kral Selman Askeri Hava Üssü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden heyette yer alan eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Riyad’a geldi.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Kral Suud Misafir Sarayı’na hareket etti.

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Görüntü Dökümü:

– Havalimanında karşılama

– Erdoğan ve veliaht prensin görüşmesi

DHA