Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye sınır Hatay'da konuştu: Bu yeterli değil (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'deki bir hava üssünü vurmasını değerlendirirken 'Bunu olumlu bulduğunu, ancak yeterli olmadığını ' söyledi, bu olayın ardından herkesin durduğu yeri gözden geçirmesini istedi.

Suriye'ye sınır Hatay'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya İtfaiye Meydanı'nda yaklaşık 20 bin kişiye hitap etti. Meydana giriş noktalarından tek tek aranarak içeri alınan Hataylıların coşkuyla karşıladığı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak eşlik etti.

Konuşmasının ilk bölümünde, Hatay'a çok yakın olan Suriye'nin İdlip kentinde kimyasal silahtan ölen ve yaralananları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Suriye'yi vurmasını değerlendirİirken şöyle devam etti:

'Suriye rejiminin orada yaptığı katliamı gördünüz değil mi O biçare yavruların görüntülerini seyretmeye yüreğimiz dayanmıyor. Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada kimsenin kendini huzurlu hissetmeye hakkı yoktur. Yaşananların ardından herkes bulunduğu yeri gözden geçirmeli. Hiç kimse işledikleri insanlık suçlarını, çocuk katliamlarını DEAŞ ile mücadelenin arkasına saklamamalı. Suriye'de, aynı şekilde Irak'ta katledilen her masumla birlikte insanlığın ortak vicdanı da ölüyor.

Bundan sonraki süreçte ne olacağını hep birlikte takip edeceğiz. Başka hiç bir hesap gütmemek için mazlum Suriye halkını korumak için her alanda ciddi adımlar atılması zamanı gelmiştir. Son gelişmeler Türkiye'nin güvenli bölgeler oluşturma çabalarını ne kadar isabette olduğunu bir kez daha ortaya koydu. ABD'nin İdlip saldırısına karşı ortaya koyduğu aktif tutumu bu yöndeki gelişmelerin bir başlangıcı olmasını istiyorum. Suriye'deki gelişmeleri bu gece saat 04.00'den itibaran takip ettim. Bunu olumlu buldum, ancak yeterli değil. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak Suriye'deki çatışmalar son bulsun, katliamlar son bulsun diye çabalıyoruz. '

DHA