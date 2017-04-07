Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye sınır Hatay'da konuştu: Bu yeterli değil (2)

BİZİ TEHDİT EDENLERE YAZIKLAR OLSUN

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini de ifade eden Erdoğan, 'Suriye'de çatışmalar dursun katliamlar son bulsun diye çabalıyoruz. Suriye'nin geleceğine binlerce kilometre öteden gelip burada kendi politik hesaplarının kavgasını verenler değil, Suriye halkı kara versin diyoruz. İdlib'teki katliamdan kaçarak ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan 3 milyon Suriyeliye gönlümüzü de kapımızı da soframızı da biz açtık işte. DEAŞ'ın ülkemizi hedef almasının sebebi bizim Suriye'deki kardeşlerimize sahip çıkmamız değil mi İdeolojik saplantıları sebebiyle bu çocuk katillerinin yanında yer alan, hatta askerliğine soyunanların bize saldırmasının sebebi bu değil mi Reyhanlı saldırısı, Cerablus, El Bab operasyonunu niye gerçekleştirme zorunda kaldık Türkiye tüm bu fedakârlıkları yaparken sırf kendi konforları bozulmasın diye parmaklarını sallayarak bizi tehdit edenlere yazıklar olsun' dedi.

İstikrarsızlığın maliyetini de anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

'1970 yılında Türkiye'nin milli geliri 580 dolar. Güney Kore'nin 260 dolar, Portekiz'in 830 dolar. Bizim istikrarlı dönemimizde 3 kat büyüme ile 11 bin dolara ulaştık. Güney Kore, Portekiz 2324 bin dolar milli gelire ulaştı. Türkiye'de istikrarlı bir yönetime sahip olsaydı biz de diğerleri gibi aynı milli gelire ulaştık. Ülkemizde güven ve istikrar ortamının tesisinde yaşanan sıkıntılar olduğundan hem fikir miyiz Peki, çözüm ne çözüm ortada. Sorunun kaynağı olan yönetim sistemini değiştirmeyi Güney Kore bizden çok önce yapmış, 1980'de yönetim sistemini değiştirmiş. Portekiz, anayasa değişikliğiyle istikrarı yakalamış. Fransa yarı başkanlık sistemiyle istikrarı yakalamış. Biz neden istikrarsız sisteme devam ediyoruz. Darbeciler, Cuntacılar böyle istedi. Bu reformun ilk adamını 2007'de attık, bunu takip edelim diyorum, bu işi nihai noktaya ulaştırıyoruz.'

İMRALI HAYIR DİYOR

Kimlerin terör örgütleriyle yan yana gelebildiğini kimlerin dimdik ayakta durduğunu gördüklerini anlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

'Hayır diyenler kim Kandil hayır diyor. İmralı hayır diyor. Pensilvanya'daki FETÖ hayır diyor. Şimdi siz onlarla beraber aynı yoldasınız. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Bunlar hayır diyenlere terörist diyor.' Kandil'deki terörist, İmralı'daki terörist, Pensilvanya'daki terörist hayır diyor. Biz burada bir uyarı yapmak durumundayız. Biz sandığa giden herkesi bir hangi oyu verirse versin anlayışla karşılarız. İzmir'den denize dökenlerden değiliz. Biz onlar gibi yapmayız. Biz bu lafı edenlere güzel bir demokrasi müzesi kuracağız. Orada bazı objelerle beraber onları tarihe emanet edeceğiz. Farkımız bu kardeşlerim. Pensilvanya'daki şarlatanın örgütü FETÖ dünya çapında bir kampanya yürütüyor. Yeni yönetim sisteminden rahatsız olanlarla bir kısım batı bunlara destek veriyor. Biz 80 milyon tek millet, tek bayrak değil miyiz Bizim bayrağımızın dışında o asılan paçavraları asla kabul etmeyiz. Bu ülkenin semalarında bayrağımızdan başka asla tanımıyoruz. Milleti bölmek için her yolu kullananların faşistlikle, CHP ile yarışanların bu değerlere sahip çıkmasını elbette beklemiyorduk ama ilk defa 16 Nisan vesilesiyle gerçek yüzlerini açıkça gösterdiler. Kılıçdaroğlu ne diyor, 'İdama evet' diyor. Bakalım onu da göreceğiz. 16 Nisan'da ben inanıyorum evet çıkacak. Parlamentoya geldiğinde Sayın Bahçeli açıkladı 'teklife evet deriz' dedi. Sayın Yıldırım'ın kanaatini biliyorum. Parlamentodan geçip bana geldiği zaman ben de bunu onaylarım. Çünkü şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok. Olay bu kadar açık. Televizyona çıkan Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı, Başbakan darbe girişimi örtbas etmek istiyor' diyor. O gecenin tüm faillerini toparlayıp cezaevine tıkan kim biziz. Güvenlik güçlerimiz bu operasyonları yapıyor, şu anda yargı süreci devam ediyor. Yargılamayı da bizden bekliyorlar.'

DHA