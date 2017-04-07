Hatay Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye sınır Hatay'da konuştu: Bu yeterli değil (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye sınır Hatay'da konuştu: Bu yeterli değil (4)

YARALILARI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninin ardından Suriye İdlib'de gerçekleştirilen saldırıda ikiz bebekleri 9 aylık Ahmed ve Aya ile eşini ve ailesinden 13 kişiyi kaybeden Suriyeli Abdulhamid ElYusuf'la görüştü. El-Yusuf'a başsağlığı dileğinde bulunan Erdoğan, taziyelerini iletti. Erdoğan, daha sonra uçakla Adana'ya geçip, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havaalanından Uğur Mumcu Meydanı'na kadar havadan 2 helikopter ile takip edildi.

DHA