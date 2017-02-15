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Ankara Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı yeniden seçilen Berdimuhammedov'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı yeniden seçilen Berdimuhammedov'u tebrik etti
13:1115 Şubat 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı yeniden seçilen Berdimuhammedov'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı yeniden seçilen Berdimuhammedov'u tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı görevine yeniden seçilen Kurbankulu Berdimuhammedov'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da 12 Şubat 2017 tarihinde yapılan seçimlerde oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden Devlet Başkanı seçilen Berdimuhammedov'a bir tebrik telgrafı gönderdi. Seçim sonuçlarının Türkmenistan'a hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Berdimuhammedov'a gönderdiği mesajda, "Önümüzdeki dönemde de iki kardeş ülke Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine eminim. Türkmenistan'ın, kararlı ve dirayetli liderliğinizde, kalkınma ve refah yolunda emin adımlarla ilerleyeceğinden kuşku duymuyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

DHA

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