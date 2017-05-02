Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin terörle mücadele konusunu masaya yatıracak

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Rusya ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinde terörle mücadele konusunun masaya yatırılacağını kaydetti.

İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamada,'Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle 3 Mayıs Çarşamba günü Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek' denildi. Ziyaret kapsamında ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların artırılması, turizmin geliştirilmesi, enerji işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi. İki liderin, terörle mücadele konusunu masaya yatıracağı ifade edilirken, Suriye meselesiyle ilgili olarak, Cenevre ve Astana süreçlerinin takibi, Aralık ayında hayata geçirilen ateşkesin yaygınlaştırılması, ateşkes ihlallerinin son bulması, akan kanın durması, sivillere yardım ulaştırılması ve siyasi geçişin sağlanması için atılması gereken adımların görüşüleceği açıklandı.

DHA