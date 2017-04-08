Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da konuşuyor(1)

Özgür ALTUNCU Akın ÇELİKTAŞ-Can EROK-Hakime TORUN /İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen 'Evet' mitinginde konuşuyor.

'AMERİKA'YA BAKIYORUZ KAÇ HÜKÜMET DEĞİŞMİŞ'

'İstanbul 16 Nisan'a hazır mı Bir hafta kaldı' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez, çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan'da öyle bir 'evet' demeli ki 99 yıl önce bu mübarek şehri ayaklarıyla kirletenlerden başlayarak Türkiye'ye, Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsinin de yüreği titremeli' dedi.Erdoğan, 'Kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki bizi küçümseyenlerin hepsi mahcup olarak baktı, Batı bile ne dedi; 'Sessiz

devrim.' dedi. Şimdi o 'sessiz devrim' diyenler kudurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inançla, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Amerika'ya bakıyoruz kaç hükümet değişmiş Tüm tarihi boyunca 17 başkanla yönetilmiş. Bizde 48. Onlarda 17 tüm tarih boyunca. Aynı dönemde Fransa 11 cumhurbaşkanı. İngiltere 15 hükümet kurmuş. En fazla Almanya hükümet değiştirmiş, o da 24 hükümetle bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir' şeklinde konuştu.

'ÇOK ZOR ŞARTLAR GEÇİRDİK'

'16 Nisan'da yaptığımız iş, Amerika'yı yeniden keşfetmek değil' diyen Erdoğan, '16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılının Kasımından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı' ifadelerini kullandı.

DHA