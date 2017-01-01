Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı
06:011 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ortaköy'deki saldırıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar