Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açan 21 kişiye FETÖ operasyonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'FETÖ/PDY'ye yönelik "İnlerine gireceğiz" sözleriyle kendilerine hakaret ettiğini iddia ederek dava açan 21 kişiden 17'si, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı, 4 kişi de aranıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Şubat 2014 tarihinde FETÖ/PDY ile mücadelede terör örgütüne yönelik, "İnlerine gireceğiz" açıklamasının ardından aralarında esnaf, öğretmen ve muhtarların da bulunduğu 21 kişi, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

FETÖ/PDY'DEN SORUŞTURMA AÇILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açan 21 kişi hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'örgüte mali destek sağlamak', 'örgüte eleman temin etmek' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 9 kişi daha önce gözaltına alınırken, diğer 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde H.K., A.K, E.K, M.S., N.H., S.T., İ.K., A.D., N.Ö., S.A., H.E. ve M.Ç.'nin kaldığı adreslere eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürdürüyor.

DHA