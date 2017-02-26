Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Özgür ALTUNCU Güven USTA – Akın ÇELİKTAŞ/iSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü. 63 yaşına giren Erdoğan için Kısıklı'da kısa bir kutlama yapıldı. Saat 14:00 sularında evinden çıkan Erdoğan kendisini çiçekler ve pankartlarla bekleyen kalabalığı görünce makam aracını durdurdu. Doğum gününü kutlayan yurttaşların yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiçeği kabul edip kutlama için teşekkür etti. Engelli bir çocuk annesiyle bir grup genç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra ı çektirdi.

Erdoğan bu sürpriz kutlamanın ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti.

MABEYN KÖŞKÜN'DE DE KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mabeyn Köşkü'nün girişinde de kutlama yapıldı. Çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup Erdoğan'ı girişte karşıladı. "Evet" yazılı dövizler taşıyan gençler, "Allah uzun ömürler versin yazılı" pankartlar açtı. "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" şarkısını söyleyen gençlere Erdoğan ajanda dağıttı.

DHA