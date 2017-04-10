Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde, seçim aracında bulunan mikrofonu alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan mermer ustası 40 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, tutuklandı.

Ergene İlçesi'nde CHP'liler referandum çalışmaları kapsamında dün minibüsle kurulan pazar yerine gitti. Partililer burada araçtan inip çalışma yaptığı sırada minibüse giren Hüseyin Korkmaz, eline mikrofonu alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeye başladı. Olayı gören CHP'liler Korkmaz'ın elinden mikrofonu alıp, araçtan indirdi.

Olayı ihbar alan Yeşiltepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri Korkmaz'ı gözaltına aldı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA