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Tekirdağ Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

16:4410 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde, seçim aracında bulunan mikrofonu alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan mermer ustası 40 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, tutuklandı.
Ergene İlçesi'nde CHP'liler referandum çalışmaları kapsamında dün minibüsle kurulan pazar yerine gitti. Partililer burada araçtan inip çalışma yaptığı sırada minibüse giren Hüseyin Korkmaz, eline mikrofonu alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeye başladı. Olayı gören CHP'liler Korkmaz'ın elinden mikrofonu alıp, araçtan indirdi.
Olayı ihbar alan Yeşiltepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri Korkmaz'ı gözaltına aldı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

 

DHA

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