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İstanbul Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a referandum tebrikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a referandum tebrikleri

19:5817 Nisan 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a referandum tebrikleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a referandum tebrikleri

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA)REFERANDUMUN resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerin gelmeye devam ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini ilettiğini açıkladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönderdikleri yazılı mesajlarla tebriklerini ilettikleri kaydedildi. Liderlerin, 16 Nisan'daki halk oylamasının 'Evet'in zaferiyle sonuçlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladıkları, milletten onay alan Anayasa değişikliğinin Türkiye için hayırlı olmasını diledikleri ifade edildi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes El Abde'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik telgrafı çektiği öğrenildi.
 

DHA

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