Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İyiyi, güzeli ve doğruyu esas alan bir sanat anlayışı, toplumların gerek kültürel yapısını gerekse ahlaki birikimini sağlamlaştıran bir niteliğine sahiptir. İnsani ve vicdani yönlerimizi güçlü bir şekilde ifade eden, uygarlık tarihinin en kadim sanat dallarından biri olan tiyatro, kendine özgü araçları ve ifade biçimleriyle toplumların gelişiminde, evrensel değerlerin benimsenmesinde önemli rol oynamaktadır. Meddah, kukla ve gölge oyunu gibi türleriyle gelenekselleşen, vatandaşlarımız tarafından her dönem yoğun ilgi gösterilen tiyatronun, çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracı olduğu unutulmamalıdır. Bu anlayışla milli kültürümüzü yaşatma ve geliştirme, evrensel değerlerle bütünleştirme çabalarında, tüm sanat dallarımızda olduğu gibi tiyatroda da toplumsal hassasiyetlerin gözetildiği, kaliteli ve seçkin eserlerin izleyiciyle buluşturulması büyük önem taşımaktadır. Ülkemizi her alanda olduğu gibi, kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşırken, bu yolda önemli katkı sağlayan kıymetli sanatçılarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, sanatsever vatandaşlarımızın da desteğiyle bu alandaki zenginliklerimize her zaman sahip çıkacağız. Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

DHA