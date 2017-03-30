Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Niğde Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir ailesine taziye telefonu
23:3430 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir ailesine taziye telefonu

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Halisdemir ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana'nın vefat haberinin ardından eşi Hasan Hüseyin Halisdemir'i telefonla aradı. Fadimana Halisdemir'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fadimana'ya Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Halisdemir ailesinin acılarını tüm kalbiyle paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fadimana'nın eşi, oğulları ve yakınlarına sabır ve metanet diledi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci General Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar