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İstanbul Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Akçatepe'nin ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Akçatepe'nin ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı
17:3731 Mart 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Akçatepe'nin ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Akçatepe'nin ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şöyle denildi, "Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden Halit Akçatepe'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Canlandırdığı karakterler ve sanatçı kişiliği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Halit Akçatepe'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
 

DHA

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