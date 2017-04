Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na; Mumun yatsıya kadar yanacak (2)

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÇOK GÜZEL SÜRPRİZLERİMİZ VAR"

Rize’den helikopterle Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Alanı’ndaki toplu açılış törenin öncesinde vatandaşlara hitap etti. Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabının sona erdiğini belirten Erdoğan, “Terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekâtların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekâtlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacak” dedi.

"BUNUN ADI KASET GENEL BAŞKANIDIR"

Konuşmasında Trabzon’a en son Aralık ayında geldiğini ifade eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan şöyle konuştu:

“Trabzon’da en son Şenol Güneş Stadı’nın açılışının gerçekleştirmiştik. Şimdi de stadın bağlantı yolları, kavşakları ve tünellerinin açılışını yapacağız. Bir de Şehir Hastanesi. Öyle bir efsane ki bir kapıdan girdiğinde her şey o hastanenin içinde. Kılıçdaroğlu’nun SSK’ya Genel Müdür olduğu döneme bak. Beyefendinin Genel Müdür olduğu dönemleri biliyorsunuz değil mi Ne diyor, ‘10 sene önce bugünden daha iyiydi’. Ula sen ne işe yarıyorsun Oldun bir partinin başı, o da kasetle. Bunun adı kaset genel başkanıdır. Maalesef Türk siyasetinin bunlar negatif tipleridir.”

16 NİSAN’DA DESTEK İSTEDİ

16 Nisan halk oylamasına değinen Erdoğan, “16 Nisan’da batının Türkiye üzerindeki yamanmış asalaklarını atmaya var mıyız Ayağımızdaki prangalardan kurtulmak istiyoruz. Mesele bu. Bizim önümüzde duranlara 16 Nisan’da ‘dur’ demeye var mıyız 16 Nisan’da batının Türkiye üzerindeki yamanmış asalaklarını atmaya var mıyız” ifadelerini kullandı.

‘LİDER TAŞIN ARKASINA SAKLANIRSA, ORDU DAĞIN ARKASINA SAKLANIR’

İdam teklifinin parlamentodan sonra kendisine geldiğinde onaylayacağını kaydeden Erdoğan, “16 Nisan aynı zamanda şehitlerin katilleri için bir fermanın da yazılacağı gündür. 16 Nisan’dan sonra parlamentoya bu katiller ile ilgili idam teklifi geldiği zaman ve parlamentodan onay için bana geldiğinde tereddütsüz onaylarım. Lider taşın arkasına saklanırsa, ordu dağın arkasına saklanır. Biz bu terbiye ile yetiştik. Ama onlar bu terbiye ile yetişmediği için o nereye gitmiş, Bakırköy ilçe başkanının evine gitmiş. 16 nisan bunlara hesap sorma günüdür” dedi.

‘BU COĞRAFYALARLA ORALARDAKİ KARDEŞLERİMİZLE KUCAKLAŞTIKÇA ÂDETA KUDURUYORLAR’

Türkiye’nin birilerinin iddia ettiği gibi kuşatılmadığını ve kefenini yırtarak gömülmeye çalışıldığı mezardan çıkmaya çalıştığını vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

“Türkiye’yi bin yıllık coğrafyasından, bin yıllık kardeşlerinden ve soydaşlarından koparıp kendi içine hapis edenlerin telaşı işte bu yüzden. Suriye’yi, Irak’ı, Mısır’ı, Balkanlar’ı, Kafkasları sanki bizim hiç ilgisi olmayan yerlermiş gibi gösterenler, biz bu coğrafyalarla, oralardaki kardeşlerimizle kucaklaştıkça âdeta kuduruyorlar. Bugün yeniden bölgemizi tanzime kalkanlar bize, ‘siz yerinizde oturun’ diyorlar. ‘Hiçbir şeye karışmayın’ diyorlar. ‘Gerekirse sizin topraklarınızdan bir kısmını, halkınızdan bir bölümünü de çekip alabiliriz, sesinizi çıkarmayın’ diyorlar. Ey Trabzon, buradan bir ses ver ki, Kandil’deki terör baronları da, Pelsinvanya’daki şarlatanlar da, onları kukla gibi kullananlarda duysun. Bu ülkenin tek bir çakıl taşına göz dikenin gözünü çıkartırız. Bu ülkenin tek bir karış toprağına el uzatanın eline çıkarız. Teröristleri, cehennemin 7 kat dibinde bile olsalar bulup dünyayı başlarına çıkarız. Emin olunuz bu sesi duyanların yürekleri titriyor. ‘Türkler yeniden dirildi’ diyorlar. Aynen dirilişte olduğu gibi. Sevda türkülerinde bile ‘Hadi gülüm yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan’ diye meydan okuyan Trabzonlu 16 Nisan’da, ‘evet’ diyerek ülkesine bulaşanlara haddini bildirmeye hazır mı Evet diyerek dostlarımızın yüreğine ferahlık, düşmanlarımızın yüreğine korku salmaya hazır mıyız."

‘SABREDEN KİMSE ZAFERE ULAŞIR. BU İŞLER SOĞUKKANLILIKLA, STRATEJİ İLE OLUR’

Terör örgütleri üzerinden kurulan oyunu zorla da olsa bozacaklarının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti:

“Siz bakmayın terör örgütlerinin kimi Avrupa devletlerini arkalarına alıp efelenmeye başladıklarına. Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam ettiği sürece Avrupa ülkelerinin de böyle devam etme şansı yoktur. Zor oyunu bozar. Terör örgütleri üzerinden kurulan bu oyunu zorla da olsa bozacağız. Türkiye bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyor. Bir asır önce aynı zihniyet yine aynı kalıplarla karşımızdaydı. O zaman, ‘hasta adam’ diyorlardı. Hasta adam dedikleri bu ülkeyi ellerinde cetvelle, kağıt üzerinde ve parsel parsel bölmüşlerdi. Çanakkale’de ve İstiklal Harbi’nde bu oyunu bozup, önümüze koydukları haritaları cetvelleriyle birlikte hazırlayanlara iade ettik. Son 3 yıldır her fırsatı kullanıp bize dik çöktürmeye, bize yeniden hasta adam muamelesi yapmaya çalışıyorlar. Bu FETÖ denilen alçağı da bunun için beslediler. Bunun için üzerimize gönderdiler. 40 yıldır bu topraklarda bunu beslediler. PKK’yı bunun için çukurlar üzerinden sahaya sürdüler. Suriye’de YPG, PDY diye bir maşayı bunun için icat ettiler. DAEŞ’I bunun için besleyip, büyüttüler. Avrupa’da bakanlarımızın konuşacakları salonların anlaşmalarını, uçakların uçuş izinlerini iptal ederek engelleyenler, kendi şehirlerini polis himayesindeki terör örgütlerine teslim ettiler. Türkiye’nin bir kabile devleti olmadığını, kendisini yapılan her iyiliğin karşılığını verdiği gibi, her terbiyesizliğin hesabını da mutlaka soracağını bilmeyenlere göstereceğiz. Tabi bu işler sabır gerektirir. Sabreden kimse zafere ulaşır. Bu işler soğukkanlılıkla, strateji ile olur.”

‘SEN KİMİ DENİZE DÖKÜYORSUN TERBİYESİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Referandumda 'evet' diyenleri denize dökeceğiz" diyen CHP'li Hüsnü Bozkurt'a da sert şekilde cevap verdi ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek, “Yenikapı ruhu var mı yok mu onu tartışıyor. Senin haddine mi Sen ne anlarsın Yenikapı ruhundan. Yenikapı ruhunda birlik, kardeşlik, beraberlik, ezan, bayrak, vatan var. Bayraktan bahsediyor. Sen bayraktan bahsetme. Senin Hakkâri’de yaptığın mitingde bayrak sevgini biliriz. Sen orada bir tane Türk bayrağı gösteremedin. Kendi partinin bayrağını bile gösteremedin. Orada HDP’lilerle miting yaptın. Sen kime ne konuşuyorsun Sorsan demokratlığı kimseye bırakmaz. Sen önce milletvekiline hesap sor. Sen kimsin, sen kimi denize döküyorsun terbiyesiz. 16 Nisan’da bu millet 'evet' diyecek, sen denize dökeceksin. Ulan seni yola çıkartmazlar. Sen Samsun’dan yola çıkacaksın, öyle mi. Samsun’dan yola çıkamazsın be. Bunlar Türkiye’yi unutmuşlar, nerede ne var haberleri yok. Zaten meydanlara çıkamıyorlar. Kahve köşelerinde, çay sohbetleriyle işi geçiştiriyorlar. Meydanlara çıkmaya yüzleri yok. Zaten, 'CHP’yi kazıyınca altından faşizm çıkar' dediğimizde kızıyorlar. Yalan mı; işte örneği ortada. 'Denize dökermiş', terbiyesize bak. 16 Nisan milleti, onun tercihlerini, değerlerini, haklarını hiçe sayan işte bu tek parti dönemi artıklarının defterlerinin dürüleceği gündür. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı milletin yarısından bir fazlasının oyuyla seçilmek zorunda. Milli iradeye hayır diyemezsin, millete hakaret edemezsin" diye konuştu.

PROJELERİN AÇILIŞINI YAPTI

Konuşması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yaptığı 568 milyon 545 bin 576 liraya mal olan 57 projenin açılışını gerçekleştirdi.

SP VE CHP'NİN HAYIR PANKARTLARINA ERDOĞAN'LI KAMUFLAJ

Bu arada, Saadet Partisi İl Başkanlığı ve CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya asılan ve halk oylamasında "Hayır" oyunun savunulduğu ve üzerinde, "Tek adam rejimine hayır" gibi yazıların yer aldığı pankartlar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı alana bakan ve birinin üzerinde de eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın ının da bulunduğu pankartların önüne, iki vinçle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük boy ı asılarak, miting alanından görülmesi engellendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından saat 20.30 sıralarında uçakla Ankara'ya hareket etti.

DHA