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Ankara Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız mevkidaşı Atambayev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız mevkidaşı Atambayev'e taziye telefonu
16:3716 Ocak 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız mevkidaşı Atambayev'e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız mevkidaşı Atambayev'e taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, düşen kargo uçağı nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i telefonla arayarak, taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ACT Havayolları'na ait kargo uçağının Kırgızistan'da evlerin üzerine düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirttiği telefon görüşmesinde, olayla ilgili bilgi aldı. Daça Suu Köyü'ndeki evlerde hasara da yol açan kazada, hayatlarını kaybedenler için rahmet dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e taziyelerini ilettiği öğrenildi.

DHA

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