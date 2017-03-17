Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'müzik üniversitesi' müjdesi

Erhan TEKTEN/İstanbul, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Erol Parlak Çanakkale Ağıtları Konseri'ne katıldı. Konsere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile sanat, iş, spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konsere olan katkılarından dolayı bir hediye verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart 1915 Çanakkale zaferinin yeni bir yıldönümünde yarın bir arada olacaklarını söyleyerek, "Bu vesile ile hazırlanan bu ağıtlar dizisini adeta geleceğe sunmak üzere hazırlayan Erol Parlak hocama huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Tüm sanatçı kardeşlerime özellikle bu başarılarından dolayı bu başarıya katkılarından dolayı şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILDÖNÜMÜNE BU KÖPRÜYÜ YETİŞTİRMEK HEDEFİMİZDİR"



Erdoğan yarın farklı bir adım atacaklarını belirtirken, "O adım da Avrupa'yı Asya'ya, Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz. Bu köprü dünyanın bir numarası oluyor. Ve dünyanın bir numarası olacak olan bu köprüyle beraber Türk'ün Çanakkale'de 18 Mart 1915'te yazdığı o zaferi şimdi de Türk ve Kore işbirliği ile yapılacak inşa edilecek bu köprü ile nakşedeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne bu köprüyü yetiştirmek hedefimizdir. Erken olabilir, geç olmayacak. Buradan hedefimiz 100. yılı -Allah bizlere nasip ederse ömür olarak- bunu beraber yaşayacağız. Ama hedefimiz 2053'te torunlarımız da bunu görsün 2071'de torunlarımız da inşallah bunu yaşasınlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN BİR MÜZİK ÜNİVERSİTESİ İSTEMİŞTİ"



Erdoğan, Erol Parlak'a verdiği sözün takipçisi olduğunun altını çizerek, "Biliyorsunuz konservatuarlarımız var ufak tefek. Ama ben hocama Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül töreninde bir söz vermiştim. O sözümde şuydu; Bizden bir müzik Üniversitesi istemişti. Ben de o akşam sözü verdim. Şimdi de diyoruz ki, biz bu müzik üniversitesini kuracağız. Bunun adımını atacağız. Şu anda çalışmalarına da bizler Cumhurbaşkanlığında başlamış durumdayız. Hayırlı olsun diyorum. Şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. 15 Temmuz gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.

DHA