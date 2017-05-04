Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özge'nin babasına telefon (3)

ÖZGE İÇİN HUKUK MÜCADELESİNİ TEKRAR BAŞLAYACAK

Antalya'da bir bacağı protez olan Özge Yıldırım için babası Ali İhsan Yıldırım hukuk mücadelesini yeniden başlattı. Daha önce başlatılan savcılık soruşturmasında sonuç elde edemeyen Yıldırım, DHA'nın Özge'nin dramını gündeme taşımasıyla hukuk mücadelesinde yeni bir umut doğduğunu söyledi. Haberlerden sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın kendisini adliyeye çağırdığını belirten Yıldırım, “Dosyanın tekrar açılması için başsavcı bizden bazı evrak istedi. Suçlular cezalarını çeker. Başsavcılık bizi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi. İstedikleri tahlilleri yapsınlar biz her şeye açığız. Bizim çocuğumuzda herhangi bir rahatsızlık yok. Tahlillerden sonra tekrar suç duyurusunda bulunacağız. Adli kısımlar tamamlandığında o zaman Özge'nin yüzü gülecektir' dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Türkiye'de ilk kez yapılan kol ve bacak nakilleriyle tanınan Prof. Dr. Ömer Özkan da küçük Özge'yi yarın muayene edecek.

DHA