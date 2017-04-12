Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı atlı ciritçiler karşıladı

ERZURUM'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrin girişinde atlı ciritçiler karşıladı. Ciritçiler, Erdoğan'ın otobüsüne bir süre eskortluk yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.45'te Erzurum'a geldi. Şehir merkezine girişte bir grup atlı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı'nda Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. 2011 yılında yapılan 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının açılışı törenine beyaz atıyla katılan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan da yine atıyla Erdoğan'ı karşılayanlar arasında yer aldı. Kısa bir süre otobüsü durdurarak bekleyenlere oyuncak atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına atlı ciritçiler eskortluk yapmak istedi. Bu sırada çıkan izdihamda atlar yere düşerken, bazı ciritçiler de hafif şekilde yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum programı sebebiyle kentte olağanüstü tedbirler alındı. Polis helikopteri, kent üzerinde sürekli uçuş yaptı.

DHA