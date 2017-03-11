Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için yarıştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki bir hastane açılışında yoğun ilgiyle karşılaştı. Erdoğan'ı görmek isteyen bazı mahalle sakinleri ağaçlara tırmandı, iş makinesinin üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hastanenin açılışı için Bağcılar Güneşli Mahallesi'ne geldi. Erdoğan'ı burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Erdoğan alkışlar ve sloganlar eşliğinde hastaneye girdi. Bu sırada hastane önündeki kalabalık git gide arttı.

AĞAÇLARA TIRMANDILAR

Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarını açıp Erdoğan'ı beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar evlerinin cam ve balkonlarından görmeye çalıştı Erdoğan'ı; bazı mahalle sakinleri ise ağaçlara tırmandı, iş makinesinin üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanenin açılışını yaptıktan sonra kendini bekleyen kalabalığın yanına gitti.

Kalabalığın sonuna kadar ilerleyen ve sevinç gösterileriyle karşılanan Erdoğan makam aracına binip buradan ayrıldı.

DHA