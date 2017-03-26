Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı törende Kılıçdaroğlu'nun sesi

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,(DHA)CUMHURBAŞKANI Erdoğan İstanbul programının Sancaktepe bölümünde meydanı dolduranlara hitap ettiği sırada konuşmasına ara verdi ve Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında söylediği sözleri kendi sesinden dinletti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini bu ses kaydının bitiminden sonra sıraladı.

YOĞUN İSTANBUL PROGRAMININ SON DURAĞI SANCAKTEPE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa ve Esenler'deki programlarının ardından Sancaktepe'ye geçti. Sancaktepe'de meydanı dolduranları seslenen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi hakkındaki açıklamalarını eleştirdi.

“SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN HASTANELERİNİ BİLE YÖNETEMEDİN, REZİL ETTİN ORALARI"

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak “Kardeşlerim… Dersini çalışmamış. 18 Maddeyi okumamış. Artık Başbakan yok. Biz zaten Cumhurbaşkanı Başbakan ikilemini ortadan kaldırıyoruz. Artık sadece Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı'nın altında yeteri sayıda -bir, iki, üç olur- yardımcısı olacak. Ama bu çıkmış ne diyor. 100 tane yardımcısı olursa ne olacak. Hey Allah'ım Yarebbim. Biz göreve geldik, 36 bakan vardı biz bu bakanların sayısını 25'e indirdik. Biz öyle çok bakanlı kabineden yana değiliz. Biz yönete yönete geldik. Sayın Kılıçdaroğlu, sen Sosyal Sigortalar Kurumu'nun hastanelerini bile yönetemedin, rezil ettin oraları" dedi.

“BUNLAR İNANIN YALAN MAKİNESİ"

Erdoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti, “Yargının bağımsızlığı yanında tarafsızlığı ilkesini de ekleyerek yargı bağımsızlığı ilkesini güçlendiriyoruz. 'Bütün yargıyı Cumhurbaşkanı atayacak' diyor. Yalan söyleme be. Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi şu anda nasılsa gene öyle. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan 4 tanesini Cumhurbaşkanı atıyor, 7 üyesini ise parlamento seçiyor. Bir yalan da 'parlamentoyu feshedecek' şeklinde. Ya yalan söyleme, dürüst ol. Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi yok. Bazı ukalaları da sosyal medyada aynı şeyi söylüyor. Yok böyle bir yetki. 'Nerede var, gösterin' diyoruz. Bunlar inanın yalan makinesi" dedi.

“LAFA GELDİĞİ ZAMAN 'ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİNİN BAŞINDAYIM' DİYOR"

Gençlere seslenen Erdoğan “Parlamentoya girmeye hazır mısınız Size o kapıyı kapatanlara gereken cevabı vereceksiniz. Gazi Mustafa Kemal'in Gençliğe Hitabesini okumamışlar. Halbuki lafa geldiği zaman 'Atatürk'ün kurduğu partinin başındayım' diyor. İş icraata geldiği zaman çark ediyor. Gazi Mustafa Kemal bu Cumhuriyeti gençliğe emanet ettiğini söylüyor. Biz gençlerimize güveniyoruz" dedi.



DHA