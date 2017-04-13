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Ordu Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde kalp krizi geçirip öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde kalp krizi geçirip öldü

20:5613 Nisan 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde kalp krizi geçirip öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde kalp krizi geçirip öldü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ordu Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingte kalp krizi geçiren 67 yaşındaki Murat Otçu hayatını kaybetti.
Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge Akkuş İlçesi Karaçam Köyü'nden katılan Murat Otçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında kalp krizi geçirdi. Mitingte görevli 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Otçu, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Otçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA

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