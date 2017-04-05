Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 8 kanun Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylayarak Başbakanlığa gönderdiği 8 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kanunlar şu şekilde:

6999 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmaya Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

7000 sayılı "Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında Ek-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

7001 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

7002 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komorlar Birliği Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

7003 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

7004 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

7005 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

7007 sayılı "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

DHA