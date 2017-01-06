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Muğla Haberi: Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alındı

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alındı
13:526 Ocak 2017
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Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alındı
Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alındı

MUĞLA'da yaşayan 26 yaşındaki Ö.S., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte garsonluk yapan Ö.S.'yi, geçen çarşamba günü, sosyal paylaşım sitesi hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu gerekçesiyle Kötekli Mahallesi'ndeki evine gözaltına aldı. Jandarmaya götürülen Ö.S., dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

DHA

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