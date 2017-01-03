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Muş Haberi: Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı
18:043 Ocak 2017
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Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı

MUŞ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiği tespit edilen, merkez Kızılağaç Beldesinden 2, merkez Keçidere Köyünden 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan adli işlemler sonucu merkez Keçidere Köyünden yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dört kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı" denildi.

DHA

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