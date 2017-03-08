Cumhurbaşkanına hakaretten 8 kişiye hapis cezası

ZONGULDAK'ta, düzenledikleri basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan KESK üyesi 9 kişiden 1'i beraat ederken, 8 kişi hakkında, 11 ay 20 günden 1 yıl 11 aya kadar hapis cezaları verildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi grup, Ankara'da 10 Ekim 2015'de meydana gelen bombalı terör saldırısından 2 gün sonra Zonguldak'ta Valilik binası önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına katılan Recep A., Funda K., Bekir A., Hüseyin K., İsmail Y., Zülfikar A., Suna A., Hakan D., ve Zuhal E., hakkında, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan dava açıldı. 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, Recep A.'nın beraatine karar verdi. Bekir A., Hüseyin K. ve İsmail Y. 11 ay 20 gün, Zülfikar A. ve Hakan D. 1 yıl 11 ay, Zuhal E. ve Suna A. 1 yıl 7 ay, Funda K. ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 8 sanığa verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

DHA