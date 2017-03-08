Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zonguldak Haberi: Cumhurbaşkanına hakaretten 8 kişiye hapis cezası

Cumhurbaşkanına hakaretten 8 kişiye hapis cezası
19:538 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanına hakaretten 8 kişiye hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaretten 8 kişiye hapis cezası

ZONGULDAK'ta, düzenledikleri basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan KESK üyesi 9 kişiden 1'i beraat ederken, 8 kişi hakkında, 11 ay 20 günden 1 yıl 11 aya kadar hapis cezaları verildi.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi grup, Ankara'da 10 Ekim 2015'de meydana gelen bombalı terör saldırısından 2 gün sonra Zonguldak'ta Valilik binası önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına katılan Recep A., Funda K., Bekir A., Hüseyin K., İsmail Y., Zülfikar A., Suna A., Hakan D., ve Zuhal E., hakkında, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan dava açıldı. 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme, Recep A.'nın beraatine karar verdi. Bekir A., Hüseyin K. ve İsmail Y. 11 ay 20 gün, Zülfikar A. ve Hakan D. 1 yıl 11 ay, Zuhal E. ve Suna A. 1 yıl 7 ay, Funda K. ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 8 sanığa verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar