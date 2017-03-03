Cumhurbaşkanına sosyal medya hakaret iddiasıyla ifade verdi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Yanık hakkında, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bodrum Polis Merkezi'ne giderek, iki saat süreyle ifade veren Yanık'ı, partililer yalnız bırakmadı.

Aynı zamanda bilgisayar programcısı olan CHP Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı 29 yaşındaki Salih Yanık hakkında bir süre önce, Facebook'ta çeşitli tarihlerdeki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu ileri sürülüp, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Yanık'ı ifadeye çağırdı. Yanık, bugün öğle saatlerinde avukatı Emine Yenilmez Aydoğan ile Bodrum Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi. İki saat süreyle ifade veren Yanık'a polis merkezine gelirken, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Tufan Yakar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye yaklaşık 200 kişilik bir grup eşlik etti.

Polis merkezinden çıkışta açıklama yapan Yanık, "Sosyal paylaşım sitelerinden yaptığım açıklamalarla ilgili birisi şikayette bulunmuş, bu yönde ifademi aldılar. Sonuçta bir muhalefet partisinde siyaset yapan biriyim. Bu nedenle eleştiri hakkımı kullanıyorum. Eleştiri hakkımı ve özgürce düşüncelerimi paylaştım. Kimseye hakaret etme niyetim olmadığı gibi hakarette de etmedim" dedi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen de tam da referandum aşamasında bu tür şikayetlerin yoğunlaşmasının çok doğru bulmadıklarını belirtip, "Ancak polis arkadaşlar da bunun rutin bir şey olduğunu, referandum ile ilgisi olmadığını belirtti. Sadece şikayet üzerine ifade aldıklarını, büyütülecek bir şey olmadığını ve gözaltı kararı olmadığını söyledi" dedi. Yanık, daha sonra beraberindekilerle parti binasına geçti.

DHA