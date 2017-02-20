Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası Muğla'da başladı (5)

SÖNMEZATEŞ; 'GÖREVİ SEMİH TERZİ SÖYLEDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına öğleden sonra savunmaların alınmasıyla başladı. Duruşma öncesinde sanıklar not alabilmek içini kağıt ve kalem talebinde bulundu. Ancak duruşma savcısı, sanıkların birbirlerine yönelik güvenlik endişesinden dolayı bunu kabul edemeyeceklerini söyledi.

Davada ilk savunmayı olayın planlayıcısı konumunda iddianamede yer alan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş yaptı. İddianamede suçlamaları kabul etmediğini ve reddettiğini söyleyen Gökhan Şahin Sönmezateş, “İlk günden beri savunmalarımda her olayı anlattım. Benim anlatımlarımdan sonra bazı gerçekler ortaya çıktı. Dosyada gizlilik kararı vardı, ancak ifadelerimin gazetelerde yer almasından sonra herkes beni suçlamaya başladı. Adımı kullandı. Herkes ifadelerine ismimi kattı" dedi.

"Hayır ben suç işlemedim demiyorum" sözleriyle savunmasını sürdüren Sönmezateş, “Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, eski askerim ama ifadem sürecinde insanlık dışı muamele gördüm. En kötüsü de psikolojik işkenceydi. Eşim ve kızımla tehdit edildim" dedi. Bu sırada savunmayı kesen Mahkeme Başkanı “Bunları burada anlatma, eğer şikayetin varsa gerekli yerlere suç duyurusunda bulun" dedi.

"NET SÖYLÜYORUM CUMHURBAŞKANI ANKARAYA GÖTÜRÜCEKTİK"

Suikast gecesine yönelik de ayrıntıları anlatan Gökhan Şahin Sönmezateş, “Net olarak söylüyorum. Benim görevim Cumhurbaşkanını alıp Ankara'ya götürmekti. Ben askerim, aldığım emirleri yerine getiririm. O zaman Cumhurbaşkanına zarar vermeye çalışan olursa ben vururdum" dedi.

Görevi de Semih Terzi'den darbe öncesindeki Çarşamba günü öğrendiğini ifade eden Gökhan Şahin Sönmezateş, “İstanbul'da Semih Terzi ile görüşmemizin sebebi 2 gündür Cumhurbaşkanı'na ulaşılamaması ve yerinin bilinmemesiydi. Görevin iptali hep gündemdeydi. Ankara Cumhurbaşkanı'nın yerini bilmiyordu, bize de söyleyemiyordu. Özel Kuvvetler ve MAK Timi'ni ben seçmedim. Ben emir vermedim. Uçuş ekibini de ben seçmedim. 15 yaşında çocuğa bile böyle bir planlama yaptırılmaz. Esas benim aradığım soru 4 saat boyunca neden, kim tarafından bekletildik Cumhurbaşkanı Marmaris'ten ayrıldıktan ve Semih Terzi öldürüldükten sonra saat 02.20'de biz yola çıkarıldık. Tuzağa düşürüldük. Bilsem o insanları oraya götürmezdim" dedi.

"YAVERLE KONUŞSAM BU OLAY YAŞANMAZDI"

Cumhurbaşkanı'nın yaveri Ali Yazıcı'ya da ulaşamadığını anlatan Gökhan Şahin Sönmenateş, “Ben kendisiyle görüşmedim. Görüştürülmedik. Bu planlamayı ben yapsaydım ya başarılı olurdu ya gitmezdik. Bugüne kadar bana verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğim için bu görev bana verildi. Eğer onunla konuşsaydım bugün bambaşka noktada olurduk. Ya da Marmaris'e hiç gitmezdik" dedi.

BİZİ 4 SAAT KİM BEKLETTİ

FETÖ'cü olmadığını da ileri süren Sönmezateş, “FETÖ'cülükle suçlanıyorum. Kabul etmiyorum. Daha önce de suçlanmıştım. FETÖ'nün okullarında okumadım. Maddi bir menfaat ilişkim olmadı. Fethullah Gülen'e peygamber demek sapkınlıktır. Evet ben bu görevi kabul ettim ve şu anda bunun bedelini ödüyorum. Bizi kim yanılttı, kim harcadı 4 saat bizi kim bekletti Onun cevabını arıyorum. Son bilgiler gelince gittik. Orada şehit olanlara üzülüyorum. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum, ama öldürmeyi kabul etmiyorum. Birlikte çalıştığım kimseyi satmadım. Ama yapmadığım şeyi de yaptım demem. Zekeriya Kuzu da polisleri darp edip o sözler söylediyse haddini aşmıştır. Ben böyle bir emir vermedim. Onun görevi çevreyi emniyete almaktı. Ben TSK'nın yönetime el koyduğunu söyledim. Ancak Cumhurbaşkanı ile ilgili olan özel görevi kimseye söylemedim. Bir tarikat ya da cemaat menfaati için gitmedik" dedi.

BEN REFAKATLE GÖREVLİYDİM

Mahkeme başkanının Ankara'da darbe girişimi ile ilgili bir yapılan toplantıya katılıp katılmadığı, FETÖ'nün sivil imamlarıyla orada görüşüp görüşmediği ile ilgili soruları da kabul etmeyen ve katılmadığını söyleyen Gökhan Şahin Sönmezateş, emir için de “Genelkurmay başkanlığından aldım diyebilirim. Ama öyle değilmiş. Şu yaşadığım 6 aylık zamana baktığımda öyle olmadığını görüyorum. Talimatı Semih Terzi'den aldım. Semih Terzi ve Zekeriya Aksakallı benim için kıymetliydi. Hala da öyle. Ayın 11'inde Semih Terzi ile ilk görüşmemizi yaptık. Çarşamba günü ise 2'nci görüşmemizde net görevi aldım. Ben sadece refakat etmekle görevliydim. Helikopterleri kim temin etti Kim planladı bilmiyorum. Planlamayı yapmış olsam çok net yanıt verirdim. MAK ve SAT ekiplerini de ben belirlemedim. Özel Kuvvetler de kendinden başka kimseden emir almaz. Şükrü Seymen'le Semih Terzi'nin yönlendirmesiyle Hava Harp Okulu'nun misafirhanesinde buluştuk. Çiğli Ana Jet Üssü'nde kimseye operasyonla ilgili bilgi vermedim. Sadece uçuş ekibine pistte koordinatları verdim. Cep telefonundan Google ile çıkartıp verdim. Herkes emir komuta zinciriyle orada toplandı. Görevini kendi komutanından alıp geldi. Benim görevim tekrar söylüyorum Cumhurbaşkanını sağ salim alıp Akıncı'ya götürmekti. Öldürün emri vermediğim gibi böyle bir emir de yok. Birilerine öyle güvenmişim ki basiretim bağlandı. Bana suikast görevi verilseydi kabul etmezdim" dedi.

MİT MÜSTEŞARLIĞI İÇİN DAHA ÜST RÜTBELİLER VARDI

Sıkıyönetim listesinde görevinin MİT müsteşarlığı oluğu yönündeki soruya ise Sönmezateş, “O listeyi henüz görmedim. Liste akıl alır gibi değil. Ben bu konuda zaten hiyerarşi gereği doğru bir adam değilim. Benden daha üst rütbeliler var" dedi.

SORULARI DA YANITLADI

Savunmasını tamamladıktan sonra soruları da yanıtlayan Gökhan Şahin Sönmezateş, duruşma savcısının, “Helikopterden aşağıdaki sanıklara hiç ateş ettiniz mi Çiğli'de yaptığınız konuşmada orada sivil vatandaşların olacağını ve çatışmanın kaçınılmaz olacağını söylediniz mi" diye sorması üzerine, “Helikopterden hiç ateş edilmedi. Sivillerle çatışmaya girilmesi yönünde bir emrim olmadı" dedi.

Müşteki avukatların “Ekibin başında biri olarak bu işin organizatörü olmaması mümkün mü Çatışma olmaması ve çatışma olmamasından haberiniz olmaması mümkün mü" sorusuna ise, “Çatışmadan haberim olmadı. Çatışma olacağını tahmin edemedim" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının “Madem FETÖ üyesi olmadığını söylüyor, ekibi kendi seçmemiş diyor. Hangi tür motivasyonla bu operasyonu yapıyor" diye soru yöneltmesi üzerine Sönmezateş, “Alparslan Türkeş ve Kenan Evren hangi motivasyonla yaptıysa ben de ülkemi ve milletimi korumak için yaptım" diye kaydetti.

DİRENSELER NE YAPACAKTINIZ

Bunun üzerine müşteki avukatı bir soru daha sorarak, “Cumhurbaşkanı korumaları orada olsaydı teslim olmayacaklardı. Koruma duvarını nasıl aşacaktınız Cumhurbaşkanı ve ailesi de size direnecekti. Bunu üzerine ne yapacaktınız" demesi üzerine de Sönmezateş, “Cumhurbaşkanı sağ salim alınacaktı. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktı" bu yanıtın üzerine bu kez mahkeme başkanı “Direnseler ne yapacaktınız" diye sordu. Bu soruya da sanık Sönmezateş, “Olmamış, gerçekleşmemiş bir şey için konuşmak istemiyorum" cevabını verdi. Daha sonra bir sanık avukatı yakıt planlaması yapıp yapmadıklarıyla ilgili soruya da, “Pistte bekletilince yakıtımız bitti. Bunun planlamasını pilot yapması gerekiyordu" dedi.

DHA