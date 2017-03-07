Cumhurbaşkanına suikast timi davasına, protestolarla devam edildi (4)

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBUNA OPERASYON YAPILACAĞINI BİLİYORDUK"

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Yarbay Yücel Ekizoğlu'nun ardından sanıklardan Üsteğmen Hasan Aslanbay ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Ahmet Koçan ifade verdi. Üsteğmen Aslanbay, "Nereye niçin gittiğimizi bilmeden helikoptere binmekten başka suçum yok. Olay öncesinde olayın mahiyeti hakkında bilgi verilmediği gibi, bilgi edinebileceğim bir olay da yaşamadım. Olay öncesinde sadece tatil bölgesinde bulunan bir terör örgütü mensubuna operasyon yapılacağı biliyorduk, Ancak operasyonda kimseye kesinlikle ateş açılmayacaktı, sadece ateş edilirse karşılık verilecekti" dedi.

Bir şeylerin yanlış gittiğine ilişkin hisse kapıldığını anlatan Üsteğmen Hasan Aslanbay, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımıza yönelik bir suikast olabileceği izlenimi edinmedim. Olayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olduğunu hala öğrenmiş değilim. Olayda, sivillere kesinlikle ateş edilmeyecekti. Ben, kimseye ateş etmedim. Şuçlandığım terör örgütünün niteliklerini, hakkımda hazırlanan iddianameden okudum. Örgütün hiçbir ideolojisini savunmadım, örgütle ilgi bağlantım olmadığı için üzerimde örgütle ilgili bir unsur da bulunmamıştır. Bilmeden ve istemeden bu olayın içinde yer aldım. Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunduğum suçlamasını kabul etmiyorum. Üzerime atılan suçlamaları da kabul etmiyorum. Olaydan sonra, 'Tüm gerçekler ortaya çıksın' diyerek, teslim oldum. Önceki ifadelerimde yanlış geçen ibareler vardır."

Mahkeme başkanının 'Bu talimatı size kim verdi' sorusuna Üsteğmen Aslanbay, "Şükrü Seymen (Binbaşı)" diye yanıt verdi. Asteğmen Aslanbay, "Seymen, 'Gözle arama tarama yapın. Ateş eden unsurlara kesinlikle ateş edin' dedi" ifadesini kullanınca, sanıklar arasında bulunan Binbaşı Şükrü Seymen söz alıp, "Okluk bölgesi olarak belirlenen bölgeye değil Marmaris içine gittik. Ben ateş emrini Okluk Koyu'nda vermiştim. Otele gidildiğinde bu yönde bir talimatım olmadı" dedi.

"ŞANS ESERİ BURADAYIM"

Teknisyen Astsubay Üstçavuş Ahmet Koçan ise kendisinin yaşanan olaylardan haberdar olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Helikopterlerin telsiz aksamı ile ilgileniyoruz. Saat 21.45 civarında Çiğli'deki alana geldim. Başmühendisimiz Kemal Can subaydan görevimizi aldık. Görevi bana O tebliğ etti. Hatta bana, 'Bugün çok yorgunsun, çok uçtun, istersen akşam göreve gelmeyebilirsin' dedi. 'Olsun komutanım, iş varsa yaparım' diyerek, dinlenmek için gittiğim evden tekrar Gaziemir'e göreve döndüm. Helikoptere gittim. 1.5 saat sonra hareket ettiğimizde nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Biz de 'görev gizlidir' diye sormadık, şans eseri orada bulundum. Çok heyecanlanıyorum ve kendimi iyi hissetmiyorum. Eve dinlenmeye gidecekken şans eseri göreve çağrıldım. Diğer helikopterle uçmuş olsaydım, bu işin içinde olmayacaktım. Arıza olan helikopterlere teknisyenler biner, çok da uzatmak istemiyorum. Helikoptere binince pistte bekledik, neden beklediğimizi de bilmiyorum, kimse bu konuda konuşmadı. Sonra Marmaris'e gittik. Yarım saat kadar havada kaldık. Ardından Imsık Meydanı'na gittik. Imsık meydanına gittiğimizde darbe konusunu orada öğrendik. Darbe girişimini öğrenince şoke olduk. Sikorsky helikopterine geldiğimizde yaralı olduğunu gördük sonra Çiğli'ye gidip, teslim olduk. FETÖ ile ilgili hiçbir bağlantım yok hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Ne üyeliğim ne dershaneleri ile ilgili bir bağlantım yoktur."

ALBAYIN TEKLİFİ GÜLDÜRDÜ

Astsubay Koçan'ın ardından saat 17.00'de ifadesi alınacak sanıklardan Pilot Albay Zeki Göçmen'in, mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ'a, "Başkanım geç oldu. Savunmam 2.5 saat sürer, isterseniz yarına bırakın' demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Mahkeme Başkanı Baştoğ, "Olsun dinleyelim" yanıtı verdi. Pilot Albay Göçmen, savunmasını yapmaya başladı.

DHA